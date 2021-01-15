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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yağmur ve kar yağışı Kocabaş Çayı’nın su seviyesini yükseltti

Yağmur ve kar yağışı Kocabaş Çayı’nın su seviyesini yükseltti

kar yağan bölgelerden detay

Kocabaş Akkale Allah Yağan Kar Yağışı 

-kocabaş çayının farklı açılardan detayı
-Büyükpaşa Köyü Muhtarı Burhan Uğur ile röportaj

( ÇANAKKALE -ÖZEL) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı’nın suları, Kazdağları’na yağan yağmur ve karın ardından arttı. Kazdağları’ndan doğan, Çan ve Biga ilçelerinden geçerek Marmara denizine dökülen Kocabaş Çayı’nda sular, Kazdağları ve bölgeye yağan yağmur ve karın ardından yükselmeye başladı.
Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı’nda eriyen karların çay suyunun debisini arttırdığını söylen Büyükpaşa Köyü Muhtarı Burhan Uğur, “Bir iki gün içerisinde Kazdağları’na yağan yağmur ve karın erimesiyle, Kocabaş Çayı’mızı ve havzamızı doldurdu. İnşallah bundan sonra kuraklık tehlikesi ortadan kalkar ümidindeyiz sevinçliyiz” dedi.

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