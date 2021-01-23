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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü

Yağmur ve kar, barajlardaki su seviyesini yükseltti, çiftçilerin yüzü güldü

Drone görüntüsü

Tarım Sağanak Yağmur Allah Yağan Tarım Arazisi 

-barajdan ve tarım arazilerinden detaylar
-Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ile röp.
-detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL-DRONE) GAZİANTEP

- Gaziantep'in tarımın yaygın olduğu Araban ilçesinde üreticilerin kuraklık endişesi yağan kar ve yağmurla sona erdi.Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin azaldığı barajda geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağmur ve kar su seviyesini yeniden yükseltti. 26 bin dönüm tarım arazisinin beslendiği Ardıl barajındaki artış çiftçilerin yüzünü güldürdü.10 gün öncesine kadar kuraklık korkusunu yaşadıklarını belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Barajda su seviyesi bayağı düşmüştü, sonrasında yağmur ve kar yağdı çok şükür şuan dolmaya başladı.
İnşallah yağmur yağdığı zaman dolduracak. 5-10 gün öncesine baktığımızda su çok fazla azalmıştı, bayağı bir korkuyorduk. Böyle giderse tarım arazilerimiz kuru kalacaktı çok şükür yağmurda yağdı karda yağdı barajımızın su seviyesi yükseldi” dedi.
Ardıl Barajının 26 bin dönüm araziyi suladığını ifade eden Atun, bölgeye ikinci bir baraj ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Çat Barajının ihale aşamasında olduğu bilgisine ulaştıklarını kaydeden Altun, “Araban tarım bölgesidir, Araban’ın Türkiye’yi doyuracak kadar tarım arazisi var ama bunun içinse büyüklerimizin biran evvel bize Çat Barajının yapılacağı müjdesini vermesi biz bunu bekliyoruz şu anda ihale aşamasında diyorlar ama çiftçilerimize anlatamıyoruz” diye konuştu.

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