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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yağmur suları artık Erzurum için çile olmayacak

Yağmur suları artık Erzurum için çile olmayacak

Çalışmalardan detaylar

Kanalizasyon Sudan Etiler Yağmur Suyu Elverişsiz Hava 

-İş makinelerinin çalışması
-Başkan Sekmen'in incelemeleri
-Başkan Sekmen ile röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından elverişsiz hava şartları sonucu oluşan taşkın, sel ve kanalizasyon hatlarının yoğunluğunu engellemek için yağmur suyu ana kollektör hattı inşa ediliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Şükrüpaşa Mahallesine yağmur suyu ana kollektör hattı yapılıyor. 1.5 kilometreyi kapsayan hat elverişsiz hava şartları sonucu oluşan taşkın, sel ve kanalizasyon hatlarının yoğunluğunu engellemek için Avrupa standartları gözetilerek inşa ediliyor. 3x3 ebadındaki bakslardan oluşan hat ayrıca Kombina, Yeni Mahalle, Kurt Deresi ve Terminal Caddesi’ndeki 3 kilometrelik şebeke hatlarında ki kılcal denilen hatları da Şükrüpaşa’ya bağlayacak. Böylelikle bu çalışmayla kent altyapısının kalitesinin arttırılması da hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kanalların yağmur sularının çekilmesinde büyük kolaylık sağlayacağını ifade ederek, “ Başka şehirlerde örneğine rastlıyoruz yağmur yağdığı zaman yollar sudan geçilmiyor. Biz belediye olarak bu tür sıkıntıları yaşamamak adına bu tür kanalları inşa ediyoruz. Bu kanallar olmayınca yağmur suları kanalizasyon kanallarına girerek onların dışarı çıkmasına sebep oluyorlar. Bu yüzden yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Altyapı pahalı bir yatırım. Bütün mahallerinin içme ve kanalizasyon yapıları yenileniyor” dedi.

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