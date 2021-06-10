Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yağışlar sonrası Ardahan ovası renklendi

Yağışlar sonrası Ardahan ovası renklendi

-Sarıya boyanan Ardahan ovasından detaylar

Hafta Sonu Çekim Allah Yaz Sıcakları Yağan 

--Tayfur Kılıç ile röp.
--Leyleklerin yiyecek araması

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Son yağışlarla birlikte canlanan Ardahan Ovası, rengârenk bitki örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Sarı renkten oluşan karahindiba, dağ sümbülü, menekşe, kekik ve daha birçok doğal güzelliği içinde barındıran Ardahan Ovası, yaz sıcakları öncesi en renkli günlerini yaşıyor. Uzun geçen kuraklığın ardından yağışlarla birlikte canlanan ovanın rengarenk görüntüsü doğaseverleri adeta büyülüyor. Doğanın bu tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar doğa yürüyüşleri, piknik ve fotoğraf çekimleriyle günlerini değerlendiriyorlar. Ardahan'da hafta sonundan bu yana etkili olan yağışlar, üreticilerin yüzünü güldürdü. Yetkililer, uzun zamandır beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini söyleyerek, "Son üç gündür yağan yağışlar bir nebze olsun çiftçimize can suyu oldu. Çok geç olsa da yağışlar geldi ve çiftçiye de umut oldu. Yağışlar geç kalmasına rağmen arpa ve buğdayın gelişmesine yetişti. Şuan yağışlar çiftçimize can suyu oldu. Tarım arazileri için bu yağmur yeterli değil ama bir nebze olsun iyi oldu. Kurak bir yıl geçirmekteyiz. İnşallah yağışlar ilerleyen günlerde devam eder” denildi. Etkili olan yağışların ardından Ardahan ovası renkli güzellikler yansıttığını söyleyen Tayfur Kılıç, ’’Ardahan’a yaz gelmeye başladı.
Doğa tüm güzelliklerini sunuyor. Özellikle leylekler ovada yiyecek aramaya başladı.
Ardahan ovasını çiçekler sarmış durumda. Ova sarı çiçeklerle sarardı ve çok güzel bir koku yaymakta.’’ Şeklinde konuştu.
(OY-AT)
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement