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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yağışlar sevindirdi, barajlar doluyor

Yağışlar sevindirdi, barajlar doluyor

Nilüfer ve Doğancı Barajının drone ve aktüel görüntüleri

( BURSA -DRONE)- Son bir ayda su seviyesi 2 kat arttı BURSA

Doluluk Oranı İçme Suyu Kış Mevsimi Aktüel Kuyular 


- Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da son bir ayda sağanak ve kar yağışlarıyla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi. Ocak ayı ortalarında iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 15 artış göstererek 16,5’tan 31’e yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 34, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 28 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 31 olarak tespit edildi. Baraj, pınar ve kuyulardan gelen su miktarının hiç yağış olmasa bile temmuz ayı ortalarına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti. Geçen yıl bu aylarda yüzde 39 olarak ölçülen Doğancı Barajının doluluk oranı, bu sene yüzde 34 olarak ölçüldü. Nilüfer Barajı ise geçen yıl şubat ayında yüzde 16 doluluğa sahipken, 2021 yılında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Barajlardaki artış ise drone ile yapılan çekimlerle görüntülendi.
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