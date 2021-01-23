Yağışlar sevindirdi ama çiftçinin gözü karda

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’de, yaşanan son yağışlarla beraber nehirlerdeki su seviyeleri mevsim normallerine döndü. Nehir ve barajlardaki doluluk oranının artmasına sevinilse de çiftçinin gözü yine de kar yağışında.Geçtiğimiz günlerde kentte ve bölgede yaşanan şiddetli yağışların ardından Tunca ve Meriç Nehirlerini su debileri yükselmiş, kentte kırmızı alarm durumuna geçilmişti.Çiftçinin gözü kardaYağışların sona ermesi ile birlikte nehirler, yataklarına dönerek mevsim normallerinde akmaya başladı.

Bölge çiftçisi, yaşanan son yağışlarla beraber büyük sevinç yaşasa da yine de tarım da verimlilik için esas beklentilerinin kar yağışı olduğunu söylüyor.Nehirler yataklarına döndüÖte yandan, geçtiğimiz günlerde 200 metreküp/saniye seviyelere yükselen Tunca Nehri; DSİ verilerine göre Su akacağı ölçüm istasyonunda bugün itibariyle su debisi 27 metreküp/saniye olarak ölçülürken, bin metreküp/saniyelere ulaşarak turuncu alarm durumu yaşatan Meriç Nehri su debisi ise an itibariyle Kirişhane ölçüm istasyonunda 412 metreküp/saniye olarak ölçülüyor.



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