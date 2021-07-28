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Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü

Yağış sonrası gökkuşağının mest eden görüntüsü

-Yağış sonrası oluşan günbatımı görüntüsü

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Sağanak Yağış Gökyüzü Altın Gökkuşağı Sağanak 


- Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, güzel görüntü oluşturdu. Göle ilçesinde bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak yağış bugün de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede sabaha kadar etkisini sürdürdü. Yağışın ardından sabah saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Gökyüzünde oluşan ve renkli görüntüler oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. İlçe üzerinde oluşan gökkuşağı görsel bir tablo meydana getirirken, vatandaşlarda cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. (OY-)
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