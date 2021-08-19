Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

- Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının çeşitliğini gözler önüne seriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen foto- kapanlar yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüntülemeye devam ediyor. Fotokapanlara takılan ayılar, tilkiler, domuzlar yaban hayatındaki çeşitliliği de gözler önüne seriyor.
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