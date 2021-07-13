Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı

Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı

Milli Parklar Genel Müdürlüğü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Akalan Hayvan Yaban Domuzu 


- Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün fotokapanlarına yakalanan yaban hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu. İki yaban domuzunun renkli mücadelesi ve iki kurdun eğlenceli anları fotokapana takıldı. Öte yandan iki tavşanın görüntüsü ve bir tilki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde, “Fotokapanlarımıza yansıyan yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler” ifadeleri kullanıldı.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı