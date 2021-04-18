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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi

-tilki, geyik, ceylan ve yaban domuzu gibi hayvanların sulak alanlarda banyo yapmaları ve suç içmeleri

( AFYON KARAHİSAR)- Geyik, ceylan ve yaban domuzları girdikleri sulan alanlarda banyo yaparken görüntülendi AFYON KARAHİSAR

Yaban Domuzları Akalan Karahisar Hayvan Yaban Domuzu 


- Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü fotokapana yakalanan yaban hayatı görüntülerini yayınladı. Görüntülerde geyik, ceylan ve yaban domuzu gibi hayvanların sulak alanlardaki doğan görüntüleri yer alıyor. DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü kent ile birlikte yurt genelinde fotokapana yakalanan yaban hayatı görüntülerini yayınladı. Görüntülerde tilki, geyik, ceylan ve yaban domuzu gibi hayvanların sulak alanlarda banyo yapmaları ve suç içmeleri ile birlikte yiyecek aradıkları gözleniyor. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler büyük ilgi görürken, görüntülerde hayvanların sakinlikleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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