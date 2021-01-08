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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaban hayatı fotokapana takıldı, belgesellik görüntüler ortaya çıktı

Yaban hayatı fotokapana takıldı, belgesellik görüntüler ortaya çıktı

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Vaşak Ormanlı Belgesel Porsuk Hayvan 

-FOTOKAPANLARIN KURULMASI
-FOTOKAPANLARA YANSIYAN YABAN HAYVANLARI

( BOLU -DRONE) BOLU

- Bolu’da, 3 farklı bölgedeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi. Türkiye’nin orman zenginliği açısından en büyük alanlarına sahip olan Bolu’ya gelen doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatı görüntülemek için 3 farklı bölgeye fotokapan yerleştirdi. Bülbül ve Önenoğlu’nun çam ağaçlarıyla çevrili Aladağ ile Gerede ve Kıbrıscık ilçelerinde yaban hayatı popülasyonunun olduğu yerlere kurdukları fotokapanlarla Ağustos ve Aralık aylarında yaban hayvanları izlendi. Gündüz ve gece boyunca kayıtta olan fotokapanlara ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsukların doğal yaşamları yansıdı.
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