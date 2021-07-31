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Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı

Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı

Tilkilerin bakımından görüntü

Rehabilitasyon Trafik Kazası Naat Ormanlı Rehabilitasyon Merkezi 

-tilkilerin süt içmesinden görüntü
-tilkilerden görünü
-Mevlüt Şanlı Şimşek ile röp.
-tilkilerin doğaya salınmasından görüntü
-genel detay

( DÜZCE )- Kazada anneleri ölmüştü, bakımları sonrasında doğaya salındı DÜZCE

- Yozgat’ta meydana gelen trafik kazası sonrasında bulunan yavru tilkiler, Düzce’de ki rehabilitasyon merkezine getirildi.
Bakımları yapılan tilkiler yaban hayata alıştırılmalarının ardından doğaya salındı. Yozgat’ta geçtiğimiz mart ayında ormanlık alan içerisinde yaşayan anne tilki ve yavrularına otomobil çarptı. Kazada anne tilki hayatını kaybederken, yavru tilkiler ise Düzce’de bulunan Efteni Gölü Doğal hayati geliştirme ve rehabilitasyon merkezine getirildi.
Burada Yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu tarafından laktozsuz süt ile beslenen yavrular yaban hayata da alıştırıldı. Bakımları ve tüm tedavileri yapılan 3 tilki 5 aylık olunca ekipler tarafından doğaya salındı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, “ Yaklaşık 2 haftalık iken bir vatandaş tarafından doğada anneleri kayıp bir şekilde bulunan yavru tilkilerimiz şubemize teslim edildi. Bizde tilkilerimizin gerekli bakım ve tedavilerini yaptıktan sonra şu an itibari ile yaklaşık 5 aylık civarına geldiler ve doğa da yaşayabilecek durumdalar. Sağlığına kavuşan tilkilerimiz doğada kendi hayatlarına idame ettireceklerine kanaat getirdiğimiz için doğal ortamlarına salıyoruz” ifadelerini kullandı. Yavru tilkiler ilk olarak kafesten çıkmak istemedi. Daha sonra ekiplerin müdahalesi ile kafesten çıkartılan 3 yavru tilki doğaya salındı. (EB-ALI-
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