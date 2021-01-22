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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaban domuzu sürüsü böyle görüntülendi

Yaban domuzu sürüsü böyle görüntülendi

Yabani domuzları

Gesi 

-Bölgeden detay görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kuredere köyünde domuz sürüsü görüntülendi.Çukurca ilçe merkezinden 45 kilometre uzaklıktaki Kazan bölgesinde bulunan Kurudere köyü yakınlarında yiyecek aramaya çıkan yaklaşık 20 yabani domuz, köylüler tarafından görüntülendi. Köy sakinleri, kış aylarında domuzların sürü halinde ortaya çıkmalarının sebebinin aç kalmaları olduğunu söyledi.


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