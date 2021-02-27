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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
VEDAŞ ekipleri tahta kayaklarla arızaları gideriyor

VEDAŞ ekipleri tahta kayaklarla arızaları gideriyor

-Karlı bölgeden detay

Gebele Harekete Geç Kış Mevsimi 

--Tahta kayaklarla hat boyu kayan ekipler
--Genel detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Vangölü Elektirik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, tahta kayaklarla karlı dağları aşarak arızanın olduğu bölgeye ulaşıyor. VEDAŞ ekipleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mevcut elektrik arızasını gidermek için harekete geçti. Zorlu kış mevsiminde karlı dağları tahta kayaklarla aşan ekipleri, arızanın olduğu bölgeyi tespit ediyor. Bölgede ağır kış koşullarında yaşanan elektrik sorunlarını çözmek için olağan üstü bir çaba sarf eden VEDAŞ ekipleri, köylülerin sıklıkla kullandığı tahta kayaklar ile engebeleri dağlardan kayarak adeta profesyonel kayakçılara taş çıkartıyorlar. Sarf ve zorlu dağlara rağmen oluşan azaları gideren ekipler, bölge halkının gönlünde adeta taht kuruyor. “Köy sakinleri ekiplerin çalışmalarından memnun” Şemdinli ilçesine bağlı Yukarı Kayalar köyünde ikamet eden Kahraman Özer, her yıl bölgede çok kar yağdığını ifade ederek, “Bundan dolayı elektrik hatlarımızda arıza meydana geliyor. Bütün zor doğa koşullarına rağmen VEDAŞ ekipleri, büyük bir çaba göstererek bölgeye enerji vermeye çalışıyorlar. Bizler bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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