Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı

--Sahildeki boşluklar görüntü

--Şehir merkezi üzerinde dumanlar detay

--Denize girenler görüntü

--Röportajlar

--Sahilin genel detayı

--Sahilin falezlerden görüntüsü



( ANTALYA )-Manavgat İlçesi'nde çıkan yangının dumanları Antalya şehir merkezine kadar ulaştı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 3 gündür etkili olan yangın dolayısı ile çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya şehir merkezine kadar geldi. Vatandaşların yangın bölgesine yardıma gitmesi ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise adeta boşaldı. Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın dolayısı ile gökyüzünü kaplayan dumanalar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya Şehir Merkezine kadar geldi. Şehrin üzerini kaplayan dumanlar Konyaaltı sahilinden de net bir şekilde göründü. Geçen haftalarda kalabalıktan dolayı adım atılamayan Konyaaltı Sahili, yangınlardan dolayı adeta boş kaldı. Sahilde turist yoğunluğu gözlenirken yerli halkın sayısının oldukça az olduğu gözlemlendi. “Yangının dumanı Konyaaltı Sahili’nden de gözüküyor” Erzurum’dan tatil için Antalya’ya gelen Gökhan, “ İlk defa geldim Antalya’ya ama çok sakin gördüm. 3 gündür yangın var. Yangının dumanı Konyaaltı Sahili’nden de gözüküyor. Muhtemelen vatandaşlar yardıma gittiği için sahil boş kalmış” dedi.

“Yangının külleri Antalya’ya kadar geldi” Konyaaltı Sahiline denize girmek için gelen ve insanların yangından etkilendiğini belirten Hakan Karaçam, “ Çok sıcak. İnsanlar yangından da etkilendi. Çok üzülüyoruz. Benimde yeğenlerim Manavgat’ta yaşıyor. Evlerinin karşısına kadar gelmiş yangın. Faciadan dönülmüş. İnsanlar can derdinde. Yakınları Manavgat’ta olanlar var. İnsanlara oraya gitmiş olabilirler. Yangından dolayı sahil boş gözüküyor. 4 yıldır Antalya’da görev yapıyorum ilk defa böyle bir sıcak gördüm. Sanki ateş etrafa fanlarla veriliyormuş gibi bir sıcak var. Dumanlar buradan dahi görülüyor. Manavgat tarafında kül yağıyordu. O küller Antalya’ya kadar geldi” diye konuştu.

(EA-

