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Vatandaşlar ve personel orman yangınına ilk müdahaleyi tüplerle yaptı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vatandaşlar ve personel orman yangınına ilk müdahaleyi tüplerle yaptı

Vatandaşlar ve personel orman yangınına ilk müdahaleyi tüplerle yaptı

Yangın tüplerinin taşınması

İlk Müdahale Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını 

-indirme ve taşıma
-müdahale

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te aynı ormanlık alanda yeniden çıkan ikinci yangına vatandaşlar ve İl Özel İdaresi personelleri yangın tüpleri ile müdahale etti. Merkeze bağlı Melise ve Ödemiş köyleri bölgesinde çıkan yangına ilk müdahale yapılmak üzere Karabük İl Özel İdaresine ait yangın tüpleri getirildi.
Tren yolu ile taşınan yangın tüplerini alan vatandaşlar ve personeller yangına ilk müdahale edenlerden oldu. Bölgenin dağlık ve sarp bölge olması nedeniyle ekiplere zaman zaman zor anlar yaşatan yangın saatlerce mücadelenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 45 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenilirken, soğutma çalışmaları halen sürüyor. Öte yandan Yenice Orman İşletmesi'nde görevli arazöz şoförü İlker Kara Döngel başından yaralanmasına rağmen yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği görüldü.

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