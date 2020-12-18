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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Vaşak ile dağ keçileri aynı karede

Vaşak ile dağ keçileri aynı karede

Fotoğrafçı dükkanında çalışan Ulaş Özyol

Kayalı Vaşak Köpek Fotoğrafçılık Hayvan 

-Kamerayla uğraşan Ulaş Özyol
-Zirvede köpeklere aldırış etmeden duran vaşak
-Vaşağa havlayan köpekler
-Kendisini çeken Özyol’a bakan vaşak
-Vaşağın yakınından geçen dağ keçileri
-Kayalıklarda çekilmesine aldırış etmeden ilerleyen vaşak
-Vaşağın gözden kaybolduğu anlar
-Ulaş Özyol’un konuşması
-Bilgisayar başında çalışan Ulaş Özyol

( TUNCELİ )- Tunceli’de, dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, koruma altındaki dağ keçileriyle aynı karede görüntülendi TUNCELİ

- Tunceli’de fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, dünyada ve Türkiye’de nesli tehlike altında olan vaşak ile koruma altında bulunan dağ keçilerini aynı karede görüntüledi. Vaşak ve keçileri aynı karede yakalamanın çok zor olduğunu söyleyen Özyol, görüntüleri çektiği için kendisini şanslı hissettiğini aktardı. Pülümür ilçesinde uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, doğa fotoğrafçılığı için çıktığı zirvelerde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ve dağ keçilerini aynı karede görüntülemeyi başardı. İki köpeğin kendisini rahatsız etmesine aldırış etmeyen vaşak, uzun süre adeta poz verdi. Genelde dağ keçileriyle beslenen vaşağın, keçiler için pusuya yattığı o anlar, Özyol tarafından kayıt altına alındı. Çok yakınından geçen dağ keçilerini gören vaşak, daha sonra kayalık alanda çekilmesine aldırış etmeden yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Doğadaki canlıları çekmek için uzun yıllar gezip dolaştığını söyleyen Fotoğrafçı Ulaş Özyol, “Nadiren yakaladığım görüntülerden biri vaşak görüntüsü. Keçilerle denk geldiği anı yakalama şansı elde ettim” dedi.
Yaban hayvanlarını korumanın önemine vurgu yapan Özyol, “Nesli tükenmekte olan canlılara sahip çıkmak, vurmamak, korumak ve kollamak gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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