VAN - Vani Mehmed Efendi'nin adı doğduğu topraklarda yaşatılacak
- Van i Mehmed Efendinin isminin verileceği Gürpınar ilçe meydanından drone görüntüleri - Hoşab Mahallesinden görüntüler - Van i Mehmed Efendinin doğduğu Hoşab Mahallesinden görüntü - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş'ın röportajı - Hoşab Mahalle sakinlerinden Ahmet Karabulut ile röporajı - 45 yıllık marangoz Selim Karabulut ile röportajı Van i Mehmed Efendi'nin adı doğduğu topraklarda yaşatılacak - İstanbul'da yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Van iköy Camisi'ni 1660'lı yıllarda inşa eden Van i Mehmed Efendi'nin adı doğduğu Van 'ın Gürpınar ilçesinde bir meydana verilecek - Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış: - "Gürpınar Belediye olarak ilçe meydanımıza padişah hocalığı da yapan hemşehrimiz Van i ya da diğer ismiyle 'Hoşabi Mehmed Efendi'nin ismini vereceğiz" - YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş: - "Mehmet Efendi, Van 'da yetişen önemli alimlerden biridir" - Hoşap Mahallesi sakinlerinden Ahmet Karabulut: - "İstanbul'da yaptırdığı caminin yanması bizleri derinden üzmüştür. İnanıyoruz ki cami eski dokusuna uygun yeniden restore edilecektir"VAN (AA) - ALİ ÇELİK - İstanbul'da çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen tarihi Van iköy Camisi'ni kimi kaynaklara göre 1665 kimine göre de 1670'lı inşa eden Van 'ın Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Mahallesi'nde dünyaya gelen Van i Mehmet Efendi'nin adı doğduğu ilçedeki meydana verilecek.Üsküdar Kandilli'deki Van iköy Caddesi'nde 1660'lı yıllardan bugüne kadar ayakta kalan Van iköy Camisi'nin çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelmesi camiyi yaptıran Van i Mehmet Efendi'nin doğduğu Van 'ın Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Mahallesi'nde üzüntüyle karşılandı.Gürpınar Belediyesi, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri haline gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, aslına uygun olarak yeniden yapılacak olan camiyi 1660'lı yıllarda inşa eden Van i Mehmet Efendi'nin adının ilçe meydanına verilmesi için harekete geçti. - "Tarihi Van iköy camisindeki yangın bizleri derinden etkilemiştir"Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AA muhabirine, ilçeye bağlı Hoşap Mahallesi'nde dünyaya gelen ve Osmanlı döneminin büyük alimlerinden Van i Mehmed Efendi'nin İstanbul'da yaptırdığı caminin maalesef yangın sonrası kullanılamaz hale geldiğini anlattı."Tarihi Van iköy Camisi'ndeki yangın bizleri derinden etkilemiştir" diyen Tanış, "Bizler de Gürpınar Belediyesi olarak ilçe meydanımıza padişah hocalığı da yapan hemşehrimiz Van i ya da diğer ismiyle 'Hoşabi Mehmed Efendi'nin ismini vereceğiz" ifadesini kullandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş da Van i Mehmet Efendi'nin küçük yaşlarda Hoşap'tan Van 'a gelerek ilim tahsilini gerçekleştirdiğini söyledi.
Fazıl Ahmet Paşa'nın kendisine duyduğu hayranlık neticesinde İstanbul'a davet edildiğini aktaran Baş, şunları söyledi:"Zamanla Padişah 4. Mehmet'in kıymet verdiği şahsiyete dönüşür. Dolayısıyla Hoşap'ın yetiştirdiği diğer önemli alimler arasında bu anlamda öne çıkan Van i Mehmed Efendi'nin o bölge de bazı imar faaliyetlerine giriştiğini biliyoruz. Van iköy Camisi de bunlardan biri. Van iköy Camisi 15 Kasım'da talihsiz bir şekilde bir yangın geçirdi. Büyük oranda da tahrip oldu. Kısa süre içerisinde aslına uygun bir biçimde restorasyonu gerçekleştirilecektir. Van 'da yetişen önemli alimlerden biri olan Mehmed Efendi, bu yaşanan talihsiz olaydan dolayı tekrar gündeme geldi. Gürpınar Belediyesinin bu anlamda bu alimin ismini yaşatması gerçekten de tarihi şahsiyetlere verdiği önemin göstergesidir." - Yangın, Hoşap Mahallesi sakinlerini üzdüHoşap Mahallesi sakinlerinden Ahmet Karabulut da yangının mahallede üzüntüye sebep olduğunu söyledi.
Karabulut, "Osmanlı döneminden bu yana Hoşap'ta önemli alimler var. Van i Mehmed Efendi de bunlardan biri. İstanbul'da yaptırdığı caminin yanması bizleri derinden üzmüştür. İnanıyoruz ki cami eski dokusuna uygun yeniden restore edilecektir." dedi. Mahallede marangozluk yapan Selim Karabulut da Hoşap'ta önemli din alimlerin yetiştiğini ifade ederek, "Büyüklerimiz bize Hoşap'ta büyük bir alimin padişah hocalığı yaptığını söylerdi. Van iköy Camisi'nin yanması sadece bizi değil tüm Türkiye'yi üzmüştür." diye konuştu.
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