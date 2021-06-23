VAN - Van Gölü'nün kanatlı misafirleri doğayı canlandırdı
: - Van Gölü kıyılarındaki kuşların drone ile görüntülenmesi - Gün batımı ve göldeki kuşlarVAN (AA) - Yılın belirli dönemlerinde, çeşitli ülkelerden Van Gölü havzasına göç eden yüzlerce kuş türü, kuluçka dönemini havzadaki sulak alanlarda geçiriyor. Van Gölü sahillerinde ziyaretçilerin ilgisini çeken kuşların gün batımı ile bütünleşmesi eşsiz görüntüler oluşturdu.
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