- Van kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

-Ağaçlık alana yağan kar

-Kent merkezine kar yağışı

-Damı temizleyen vatandaş



( VAN ) VAN



- Van’da bu gece etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezinde saat 01.00 sıralarında kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Van’da sabah saatlerinde beyaz örtüyle karşılaşan vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü kentte sabah saatlerinde dama çıkarak karı temizleyen bir vatandaş, dama düşen mevsimin ilk karını temizlediğini söyledi.



Vatandaş, geçtiğimiz yıla oranla kar yağışının bu sene biraz daha erken düştüğünü belirtti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce günlük yapılan hava tahmininde, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması ve zaman zaman Van çevrelerinin kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin yaşanması nedeniyle uyarıda bulundu. (YLM-MSA-Y)



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