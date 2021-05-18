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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
VAN - Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı

VAN - Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı

- Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan görüntüler - Antalya'da yaşadığını aktaran İran vatandaşı ile gümrük kapısı önünde röportaj - İran vatandaşı ve Türkiye'de üniversite eğitimi alan genç ile röportaj - Gümrük kapısı önündeki güvenlik önlemleri Van 'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladıVAN (AA) - İran ile en uzun kara sınırına sahip Van 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında 14 aydır geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda geçişler başladı.
Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, bugün açıldı.

Koronavirüs İran Sayılar Gümrük Kapısı 

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