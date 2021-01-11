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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü

- Van’ın iki ilçesi Sibirya’ya döndü

Tamamen donan Sarımehmet Barajından görüntü

Göller Soğuk Hava Dalgası Gesi Sudan Kar Yağışı 

-Barajda bulunan balık çiftliklerinden görüntü
-Donan akarsudan görüntü
-Dağlar üzerinde sis bulutu
-Kaz Gölünden görüntü
-Göldeki kuşlardan görüntü

( VAN )- Sarımehmet Baraj Gölü tamamen dondu VAN

- Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girerken, Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden olan Van’ın Çaldıran ve Muradiye ilçesinde ise her şey dondu. Hava sıcaklığının Çaldıran’da sıfırın altında 15, Muradiye ilçesinde ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle baraj ve akarsular buz buttu. Özellikle Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Baraj Gölü ve ilçede geçen akarsular ile Çaldıran ilçesindeki Kaz Gölü etkisini gösteren soğuk hava dolayısıyla buz tutarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran Türkiye'de şu ana kadar en düşük sıcaklığın 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece olarak ölçüldüğü Çaldıran, bu yıl da çetin soğuklarla mücadele ediyor. İlçede etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. İlçede akarsu ve göllerin yanı sıra soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve çatılar da buz kesti. Meteoroloji yetkilileri, soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi. (YLM-MSA-Y)
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