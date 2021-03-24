Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Van Gölü’nü kurtaracak dev proje tamamlandı

Van Gölü’nü kurtaracak dev proje tamamlandı

drone görüntüsü

Arıtma Tesisi Muhabir Nüfus Planlaması Su Üretimi Irak 

-Van Gölünden görüntü
-Arıtma tesisinden detaylar
-Röportaj
-detaylar

( VAN -DRONE)- Van Gölü bu projeyle artık kirlenmeyecek- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:- “Tesisimiz günlük 205 bin metreküp atık suyu arıtabilecek" VAN

- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü’nü kurtaracak 180 milyonluk mega proje olan ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin tamamlandığını söyledi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan, turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajları, sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü’nü kirlilikten kurtaracak önemli bir adım atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ kent merkezi için 2050 yılına kadar 1 milyona yetecek nüfus planlamasına göre inşa edildi. Van Büyükşehir Belediyesi, mevcut arıtma tesisinin bulunduğu alana inşa ettiği yeni tesis ile Van Gölü'nü kirlenmekten kurtarmayı hedefliyor. Van Gölü için hayati önem taşıyan dev projeyle göl artık kirlilikten kurtarılacak."Bölgemizin en büyük değeri Van Gölü’dür"İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü’nü kurtaracak arıtma tesisinin tamamlanarak son rötuşlarının yapıldığını belirtti.
Arıtma tesisin iki yıl önce temelinin atıldığını ifade eden Vali Bilmez, “Arıtma tesisinin son rötuşları yapılmaktadır. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren su almaya başlayacaktır. Bölgemizin en büyük değeri Van Gölü’dür. Bunun korunması gerekmektedir ama maalesef en çok belediyeler bu gölü kirletmektedir. Kentimizin günlük ortalama 100 bin metreküp atık su üretimi var. Ancak bunun yüzde 25’ini arıtılabiliyorduk. Geri kalanı göle veriliyordu. Şu an yatırım yaptığımız tesisle günlük 205 bin metreküp atık suyu arıtabilecek bir kapasiteye sahiptir” dedi.
“Kentin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak”Arıtma tesisin Van ilinin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bize yaklaşık maliyeti 180 bin milyon civarındadır. Bu tesisin ilimizde kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement