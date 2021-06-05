Van Gölü’nü kirlilikten kurtaracak dev projenin açılışı yapıldı

-Açılıştan detaylar

-Cumhurbaşkanın telekonferansla hitabı

-Vali Bilmez ile röportaj

-Hizmete alınan araç için kurdele kesimi



( VAN -DRONE)- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:- “Van Gölü kirlenmekten kurtuldu” VAN



- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, 112 dönüm üzerine kurulan tesis için yaklaşık 80 milyon TL’nin harcandığını belirterek, “Tesisimizin devreye girmesiyle Van Gölü ciddi anlamda kirlenmekten kurtuldu” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) tarafından kısa sürede tamamlanan “Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans üzerinden katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Van Gölü’nü koruma çalışmalarının yerinde takibi için Van’a geldiğini anımsattı. Van Gölü Koruma Eylem Planı kapsamında Van Gölü'nü kirlenmekten alıkoyacak tesisin temelini iki yıl önce attıklarını ifade eden Vali Bilmez, 112 dönüm üzerine kurulan tesis için yaklaşık 80 milyon TL’nin harcandığını söyledi.



Vali Bilmez, “Tesisimizin devreye girmesiyle Van Gölü ciddi anlamda kirlenmekten kurtuldu. Bununla birlikte yıllardır göle deşarj edilen atık su, sahilde dip çamuru oluşturmuş; bu çamur hem kirliliğe hem de kokuya neden olmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Van Büyükşehir Belediyemiz el ele vererek dip çamur temizliğine başladı.

İnşallah kısa sürede sahilimizi bu çamurdan arındırarak, Van halkını Van Gölü ile bulaştıracağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Van Valisi ve beraberindekiler, VASKİ tarafından hizmete alınan 3 vidanjör, 3 basınç aracı (kuka basınç aracı) ve kombine kanal açma aracının açılış kurdelesini kesti. Tesisin açılışına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



