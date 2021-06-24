Van Gölü’ndeki yakamoz hayran bıraktı

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz izleyenleri hayran bıraktı.Van Gölüne güzel kıyıları bulunan Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü’ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, ortaya çıkan muhteşem manzarayı cep telefonları ile çekerek arşivlerine kattı.
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