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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Van Gölü Havzası’nda flamingoların göç hazırlığı

Van Gölü Havzası’nda flamingoların göç hazırlığı

Göldeki flamingolardan görüntü

Kuş Cenneti Cennet İpekyolu Flamingo Yaz Mevsimi 

-Uçuşan flamingolardan görüntü
-Gölde beslenen flamingolardan detaylar

( VAN -ÖZEL)- Van Gölü Havzası çok sayıda flamingoya ev sahipliği yaptı VAN

- Bu yıl yaz mevsimi süresince yoğun bir popülasyonla Van Gölü Havzası’ndaki sulak alanları mesken tutan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç etmeye hazırlanıyor. Her yıl İran’ın Urmiye Gölü’nden gelerek Van Gölü Havzası’nda bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar, bu yıl yoğun sürüler halinde İpekyolu ilçe sınırında yer alan Erçek Gölü’nü mesken tuttu. Türkiye’deki yaklaşık 450 kuş türünden 250’sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası’nda görüntülenen flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Flamingolar kuş cenneti Erçek Gölü’nü tercih etti Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü, önceki yıllara oranla daha fazla flamingoyu ağırladı. Sonbahar mevsiminin bitimine doğru sığ sularda beslenen flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika’ya göç ediyorlar.
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