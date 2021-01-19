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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
'Van Gölü bölgenin iklimini dengeliyor'

'Van Gölü bölgenin iklimini dengeliyor'

Drone görüntüsü

Aritas 

-Van Gölünden görüntü
-Tekneden görüntü
-Sahilden görüntü
-Röportaj
-Uydu haritasından görüntü

( VAN ) "Van Gölü bölgenin iklimini dengeliyor"- Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş:- “Van Gölü, havza için kalorifer veya soba görevi görüyor” VAN

- Dünyanın en büyük sodalı gölü unvanına sahip Van Gölü’nün kış aylarında ısıyı dengeleyerek, sıcaklığın aşırı düşmesi gibi hayatı olumsuz etkileyecek faktörlerin önüne geçtiği uydu görüntülerinde gözlemlendi. Devasa bir ekosisteme sahip Van Gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümüyle havzadaki ani don olayları veya sıcaklığın aşırı düşmesi gibi hayatı olumsuz etkileyen faktörlerin önüne geçiyor. Sıcaklık dengelemede önemli bir role sahip Van Gölü, ani sıcaklık düşmelerin de önüne geçiyor. Gündüz ısıyı kendi bünyesinde depolayan Van Gölü, gece sıcaklığın düşmesiyle birlikte depolanan ısıyı havzada kullanarak dengeleyici bir rol alıyor. “Havza için dengeleyici rol alıyor” Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Gelişmiş Çok-Yüksek Çözünürlüklü Radyometreler (AVHRR) uydu görüntüsünü inceleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün havzanın iklimini dengelediğini gözlemledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, Van Gölü’nün bölge için büyük bir şans olduğunu belirtti.
Akkuş, “Van Gölü’nün bölgemize katkısı sadece balıkçılıkla olmuyor. Göl, Van Gölü Havzası için iklimi dengeleyen çok önemli unsurların başında geliyor. Bunu özellikle kış aylarında daha belirgin olarak hissediyoruz. Bu da bölge için çok büyük bir şanstır. Peki, Van Gölü bunu nasıl sağlıyor? Van Gölü gündüz ısıyı kendi bünyesinde depoluyor. Gece sıcaklık düştüğü zaman burada depolanan ısı, havza için dengeleyici rol alıyor. Suyun öz ısısı karalara göre 10 kat daha yüksektir. Bu da bölgedeki ani don olayları ve ya sıcaklığın aşırı düşmesi gibi hayatı olumsuz etkileyecek faktörlerin önüne geçiyor” dedi.
“Havza için kalorifer ve ya soba görevi görüyor” Van Gölü’nün havza için kalorifer veya soba görevi gördüğünün altını çizen Akkuş, “Etrafındaki sıcaklıklar eksiye düşerken, Van Gölü Havzası’nda bunun eksiye düşmediğini görüyoruz. Van Gölü bölgemiz için sadece bir güzellik değil, aynı zamanda iklimi dengeleyici bir rol oynuyor” diye konuştu.
(YLM-MSA-Y)
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