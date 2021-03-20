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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı

evlere düzenlenen operasyon

Polis Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-gözaltına alınan şüphekiler

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi’ne (DGH) yönelik düzenlen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 20 Mart 2021 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlilerimizce; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet yürüten ve 21 Mart Nevruz kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olaylarını tertip edebileceği veya bu olaylara katılabileceği yönünde bilgiler elde edilen 9 şahsa yönelik 8 ikamette eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi. (EKİP-ŞAK-
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