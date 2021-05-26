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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Van’da ‘Süper Ay’ görsel şölen oluşturdu

- Van’da ‘Süper Ay’ görsel şölen oluşturdu

Ayın doğuşu

Gökyüzü Doğuş 

-Aydan detaylar
-Aydan görseller

( VAN ) VAN

- Van’da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Ay" denilen doğa olayı gökyüzünde eşsiz bir şölen sundu. Van semalarında 2021 yılının ikinci Süper Ay’ı gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay’ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan ’Süper Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünya’dan 355 bin kilometre uzaklıkta olması nedeniyle ‘Süper Ay’ olarak nitelendirilen doğa olayı Van semalarında da güzel görüntüler oluşturdu. Van’ın merkez Edremit ilçesinde ışığın az olduğu bölgede gökyüzünde gözlemlenen Süper Ay, gökyüzü meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu. (YLM-
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