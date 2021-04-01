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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Van’da Nisan ayında karla mücadele... Kar kalınlığı 5-6 metreyi buldu

Van’da Nisan ayında karla mücadele... Kar kalınlığı 5-6 metreyi buldu

Yol açma çalışmalarından görüntüler

Kar Kalınlığı Karla Mücadele Allah Kar Yağışı 

-Röportaj
-Detaylar

( VAN )- Kar kalınlığı 5-6 metreyi bulduğu yollarda çalışmalar devam ediyor VAN

- Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu kırsal mahallelerdeki yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde kararlılıkla yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kırsal bölgelerde kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle kapalı olan mahalle ile mezra yolları, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Van merkeze 90 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesi Töreli, Anaköy ve Daldare mahalle grup yolu ve bu mahallelere bağlı 10 mezra yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 5 metre kalınlığında karın bulunduğu bölgede ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu şartlara rağmen çalışmalarını 7/24 sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi İş Makinesi Operatörü Fesih Demircan, “Havaların ısınmasıyla birlikte şehir merkezindeki karla mücadele çalışmalarımız bitti. Ama biz halen yüksek rakımların olduğu kırsal alanlardaki yollarda karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yer yer kar kalınlığı 5-6 metreye kadar ulaşabiliyor. Biz zorlu şartlara rağmen çalışmamızı sürdürüyoruz. İnşallah tipi ve fırtına nedeniyle kapanan bu yollarımızı da bugün itibariyle ulaşıma açacağız” dedi.

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