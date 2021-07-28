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Van’da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü

Van’da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü

Mahalleden görüntü

Tarım Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Sel 

-Beyaza bürünen mahalle
-Taşkın ve sel görüntü

( VAN )- Şiddetli yağış taşkınlara neden oldu VAN

- Van’ın Özalp ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ve şiddetli yağış, bir mahalleyi beyaza bürüdü. Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşanan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren dolu nedeniyle mahallede birçok yer beyaza büründü. Dolunun erimesiyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Sel ve taşkın nedeniyle tarımla ilgilenen vatandaşın ekin alanlarına büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi. (YLM-MSA-Y)
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