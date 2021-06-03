VAN - 200 kişi kuraklığa dikkat çekmek için pedal çevirdi
- "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri - Zil sesiyle bisikletçilerin tura başlaması - Bisiklet turundan detaylar (drone) - Van Gölü Aktivisleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel'in açıklamaları - Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın açıklamaları - Etkinliğin düzenlendiği alan Van 'da 200 kişi kuraklığa dikkat çekmek için pedal çevirdiVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla "Su hayattır" sloganıyla 200 kişinin katıldığı bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Gürpınar Belediyesi tarafından, bu yıl yaşanan kuraklık ile suyun verimli kullanılmasına dikkati çekmek amacıyla ilçenin Başbulak kaynak suyu mevkisinde başlayan bisiklet turu, Gürpark Millet Bahçesi'nde son buldu.Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Dünya Bisiklet Günü'nde küresel çapta yaşanan kuraklık ve susuzluğa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Bisikletseverlerle dünyaya bir mesaj verdiklerini ifade eden Tanış, şunları dile getirdi:"Küresel ısınmayla tüm dünya büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Dünyada kısıtlı olan içilebilir su kaynaklarımızın önemli bir bölümünde azalma var. Bu kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakabiliriz. Tüm canlıların ihtiyacı olan suyun israf edilmemesi ve tasarruflu kullanılmasına dikkati çekmek amacıyla 'Dünya Bisiklet Günü'nde suyun başkenti Gürpınar'dan mesaj vermek istedik. Edremit Gürpınar arasında tarihi Şamran Kanalı üzerinde 52 kilometrelik bisiklet yolu çalışması yapacağız. Güzergah boyunca üç istasyonun olacak. Edremit Belediyemizle tarihi Şamran Kanalı boyunca uzanan bir proje çalışmamız var. Yaklaşık üç bin yıllık bu tarihi kanalı tanınır kılacak projemizi hayata geçirmek için kurumlarımızla iş birliğimizi sürdüreceğiz. İnşallah yakın zamanda bisiklet kullanımını ve sağlıklı yaşamı destekleyecek yeni projeler ortaya koyacağız"Etkinliğe katılan Van Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç ise bisiklet gününde anlamlı bir programın düzenlendiğini söyledi.
Etkinliğin yüksek katılımla gerçekleştiğini belirten İnanç, "Fiziki projelerin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Gürpınar Belediyemizin başarılı Başkanı'nı tebrik ediyorum. Aramızda birçok bisiklet grubu ve sporcuları var. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de Gürpınar'ın rengarenk bir ilçe olduğunu ifade etti. Bisiklet kullanımın özendirilmesine vurgu yapan Özel, "Güzel ilçemiz Gürpınar'ın doğasına hayran kaldık. Dünya Bisiklet Günü'nde bu etkinliğin yapılması son derece anlamlı. Sağlıklı ve temiz bir gelecek için bisiklet kullanımının ve bisiklet yollarının artırılması gerekiyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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