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Vali Tutulmaz ocağa indi, incelemelerde bulundu
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Tutulmaz ocağa indi, incelemelerde bulundu

Vali Tutulmaz ocağa indi, incelemelerde bulundu

incelemelerden görüntü

İş Güvenliği Oksijen Müfettiş 

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Gelik İşletmesi’nde-460 kodunda mekanize üretim ayağında incelemelerde bulundu.Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz beraberinde Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kaymakamlar ve Mülkiye Başmüfettişleri, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ve kurum yöneticileriyle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Gelik Işletmesi'nde - 460 kodunda mekanize üretim ayağında incelemelerde bulundu.Ocağa, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile TTK yöneticileri tarafından uğurlanan heyet, öncesinde iş güvenliği nedeniyle oksijen maskesi kullanımı ve daha sonra mekanize sistem ile ilgili brifing aldı.75. Yıl Cumhuriyet Kuyusu’ndan -360 koduna inen Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, -460 kodunda bulunan mekanize üretim ayağında geçerek burada incelemelerde bulundu.Vali Tutulmaz, emek veren, alın teri döken maden işçilerinin özverili çalışmalarına tanıklık ederek başarılar diledi.
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