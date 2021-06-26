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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Bilmez Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

Vali Bilmez Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

-Vali ve beraberindeki heyetin millet bahçesine geliş görüntüleri

Arıtma Tesisi Ihale Kanalizasyon İçme Suyu Allah 

--millet bahçesinde inceleme inceleme görüntüleri
--Millet bahçesinin sinevizyon izleme görüntüsü
--Vali röportaj görüntüsü

( VAN ) - VAN

- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile birlikte Erciş ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesini gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalışmalarla ilgili Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'ndan bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bilmez, Millet Bahçesinde çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanacağını ve halkın hizmetine sunulacağını belirtti.
İlçedeki yatırımlarla ilgili bilgi aktaran Vali Bilmez, "Bu sene Morgedik'te, ilçe merkezimizi ve birçok köyümüzü besleyen içme suyu arıtma tesisimiz devreye girdi. Su şebekesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla birçok köyümüzün içme suyu sorunu çözülecek. Ayrıca 11 mahallemizde ihale yoluyla 22 buçuk kilometre içme suyu isale hattı ve 4 yeni depo yapılacak olup, 9 mahallemizde de 19 yeni kabotaj yapılacak. 6 olan kabotajımızın da bakım onarımı yapılacak. Yine Haydar Bey Mahallesi'nin yarım kalan kanalizasyon işini de inşallah tamamlayacağız. 4 mahallemize ise yeni sondajla içme suyu ihtiyacını gidereceğiz. Hem Erciş'imizin hem de diğer ilçelerimizin içme su sıkıntılarına öncelik vereceğiz” dedi.
(ATL
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