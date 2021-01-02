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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uzunlukları insan boyunu aşıyor, her biri gökten düşmüş gibi

Uzunlukları insan boyunu aşıyor, her biri gökten düşmüş gibi

drone görüntüsü

Mezar Taşları Ocaklar Teknoloji Kaçak Kazı Saldırı 

-Yerden detay
-Taşlardan detay
-Vatandaş röp.

( SİVAS -ÖZEL-DRONE)- Sivas’ın Karayün köyünde yer alan yaklaşık 4 asırlık mezarlıktaki dev mezar taşları oluşturdukları görüntü dikkat çekiyor SİVAS

- Sivas’ın Karayün köyünde yer alan yaklaşık 4 asırlık mezarlıktaki dev mezar taşları oluşturdukları görüntü dikkat çekiyor.Sivas kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karayün köyü, mezar taşlarıyla dikkat çekiyor. Köye bir kilometre uzaklıktaki kayalık alandan kağnı arabalarıyla taşındığı düşünülen 4 asırlık mezar taşları görüntüsüyle film sahnelerini aratmıyor. Boyları 2 metreyi bulan dikili mezar taşları zaman zaman definecilerin de saldırısına uğruyor.Dikili taşları görenler şaşkınlığını gizleyemiyorKöy sakinlerinden Ramazan Kurugöllü, mezar taşlarını görenlerin şaşırdığı ifade ederek, “Şu anda bulunduğumuz yer köyümüzün mezarlığı. Görmüş olduğunuz eski taşlar yaklaşık 3- 4 asır önce dikilmiş taşlar. Bu taşlar o dönemki insanların mezarlarını kaybetmemek için yaptıkları ibareler. Herkesin kendisine göre farklı bir ibaresi var. Herkes mezarının başına kendi mezarındaki ibarelerden bulup gelebiliyor. Bir çoğunun üzerine daha sonra adını soyadını bilenler yazmışlar. Gerek yeni yazıyla gerekse eski yazıyla. Köyümüz yapı olarak kayalık bir bölge olduğu için yakın zamana kadar taş çıkaran taş ocakları vardı, oradan getirilmiş ve muhtemelen kağnı arabalarıyla getirilmiş. Gerçekten oldukça şaşırtıcı” dedi.
Kimileri türbe zannediyorKurugöllü, mezar taşlarını türbe zannedenlerin olduğunu söyleyerek , “Bunlar bugünün teknolojisi ile traktörle bile getirebileceğimiz şeyler değil. O dönem kırmadan, zarar ermeden bir şekilde getirmişler. Görüntüsü çevreden geçen birçok vatandaşında dikkatini çekiyor. Bize de soruluyor ama bizim için çok büyük önem arz etmiyor çünkü zamanında bunların mezarlar kaybolmasın diye dikildiğini biliyoruz. Yabancılar için daha farklı şeyler ifade edebilir tabi. Bazıları da türbe zannediyor. Yukarıda türbe zannedilerek çaput bağlanılmış, kaçak kazı çalışmaları da oldu mezarlığımızda var. Ama öyle şeylere karşıyız’’ şeklinde konuştu.
Karayün köyü sakini Ömer Yapmaz ise şu ifadeleri kullandı:"Burası dedelerimizin ninelerimizin mezarı. Çok eski. 3 asırlık vardır hatta geçkindir. Bizde bilmiyoruz yaşımız dolayısıyla. Bayağı bir ilginç. Bu taşları nasıl getirmişler, nasıl takmışlar. Büyük büyük taşlar. Bizim arazi bütün kayalık. Söküp alıp getirmişlerdir’’ diye konuştu.

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