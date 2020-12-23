Uzungöl’den kar manzaraları



- Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte beyaza büründü. Yazın yeşili, kışın ise beyaz doğal görüntüsü ile yerli yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Uzungöl kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplanırken, kar kalınlığı 15-20 cm'ye ulaştı. Vatandaşlar farklı bir güzelliğe bürünen Uzungöl'de doyumsuz manzaralar karşısında bol bol fotoğraf çekti.



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