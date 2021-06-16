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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar'da bir evin bahçesini su bastı bazı vatandaşlar mahsur kaldı

Üsküdar'da bir evin bahçesini su bastı bazı vatandaşlar mahsur kaldı

-bahçeye basan su

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Şiddetli Yağış 

--evde mahsur kalan kadın
--logar kapağının patlaması
--röp

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağışın etkisiyle kentte yollar göle dönerken, bir evin bahçesini su bastı. Ev sahibi evinde mahsur kaldı. İstanbul genelinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle lögarlar taştı ,yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetini azaltmadan devam eden sağanak yağış nedeniyle Bulgurlu Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesini su bastı. Bahçesini su basan ev sahibi evinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve iski ekipleri çalışmalara başlattı.
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