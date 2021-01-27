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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak’ta kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Uşak’ta kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

kar küreme aracından görüntü

Polis Kar Küreme Aracı Karla Mücadele Kar Yağışı Trol 

-yolda kalan araçtan görüntü
-trafikten oluşan kuyruklardan farklı açılarda görüntü
-trafik polislerinden görüntü
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yollar kayganlaşırken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı akşam saatlerinde Uşak’ta da etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kent merkezinde yaklaşık 10 santimetre yüksekliğe ulaşan kar, araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kaldı. Öte yandan D-300 karayolu, Dumlupınar ve Yenişehir rampalarında yol tek şeritli ve kontrollü olarak geçişler sağlandı. Ayrıca şehrin farklı ilçelerinde kar yağışı devam ederken Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele çalışmasına başlanıldı. (KK-
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