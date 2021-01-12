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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ürküten görüntü, barajdan geriye nehir yatağı kaldı

Ürküten görüntü, barajdan geriye nehir yatağı kaldı

-Suları çekilen barajın havadan görüntüsü

Hatıra Fotoğrafı Baraj Gölü Kar Yağışı Irak 

--Baraja giren araçlardan detay
--Çekilen su sonrası ortaya çıkan yerleşim yerlerinden detay
--Vatandaş röp
--NOT: 27 Mayıs 2019 tarihinde geçilen "Sivas'ta geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı" haberi arşiv

( SİVAS )- Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya barajı yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Drone ile havadan görüntülenen barajdan geriye sadece barajı oluşturan nehir yatağının kaldığı görüldü SİVAS

- Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya barajı yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Drone ile havadan görüntülenen barajdan geriye sadece barajı oluşturan nehir yatağının kaldığı görüldü.
Sivas’ın Suşehri ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Barajı adeta alarm veriyor. Enerji üretmek amacıyla Kelkit çayı üzerine, 64 kilometrekare alana kurulan baraj 1980-1990 yıllarında tamamlanarak su tutmaya başladı.
Su tutan baraj bir süre sonra bölgede bulunan Büyükgüzel köyünü de sular altında bıraktı. Tamamen suyla dolan baraj sonrası çok sayıdaki yerleşim yeri gözden kayboldu. Bu yıl ise Türkiye’nin önemli barajlarından biri olan Kılıçkaya Barajı, kuraklıktan nasibini aldı. İstenen seviyede ağış olmayınca baraj gölündeki binlerce metreküp su çekildi. Çekilen su sonrası barajdan geriye barajı oluşturan nehir yatağı kaldı. Yerleşim yerleri kalıntılarının da gün yüzüne çıktığı baraj havadan da görüntülenirken bazı vatandaşlar baraj üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çekildi. Kimileri ise araçlarıyla barajın ortasına kadar gitti. “Yağmur az yağdı” Hüseyin Özer, yağmurun az yağdığını dile getirerek, “Geçen seneye göre 6-7 metre yükseklikte su çekilmiş gözüküyor. Yağmur az yağdı. 2021 yılının çok kurak geçeceği görülüyor. Ekilen buğdaylar bile henüz çimlenmedi. Büyük ihtimal onlarda çürüme durumunda olabilir” dedi.
İbrahim Özer ise şu ifadeleri kullandı, “ Sular 30-40 metre çekilmiş gözüküyor. Oldukça kurak geçiyor, kar yağışı da yok. Ana yoldan 3-5 metre aşağısına kadar sular geliyordu. Şuan oldukça çekildi . Barajın tam ortasındayız, küçük bir baraj kaldı” diye konuştu.
(OE-GF-
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