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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Uludere'de nesli tükenmekte olan 'Arap tavşanı' görüntülendi

Uludere'de nesli tükenmekte olan 'Arap tavşanı' görüntülendi

Arap tavşanının yanına doğru gitme

İsaf Çizgi Film Gesi Uttu Hayvan 

-arap tavşanını ayrıntılı bir şekilde çekme
-Serdar Bulut röpörtaj
-Fırat Benek röpörtaj

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Hayvanı gören vatandaşlar, Arap tavşanını çizgi film karakteri 'pikachu' sandı. Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldeleri Kırsalında, IUCN tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Şenoba Ay Yıldız Mahalle muhtarı Serdar Bulut, arkadaşları ile birlikte gezmeye çıktıklarında hayvanı karşılarında gördüklerini söyledi.

Bulut, "Yaylada arkadaşlarla birlikte gezmeye çıkmıştık. Akşam arkadaşlarla dolaşırken bu hayvanla karşılaştık. Yanına yaklaştığımız zaman ilginç değişik bir havan olduğunu anladım. Daha önce hiç görmemiştim. Dört hayvanın özelliğini taşıyor. Tavşanın kulaklarını, kangurunun ayaklarını, farenin gövdesini ve sincabın kuyruğunu barındırıyor. Feneri gözlerine tuttuk durdu video çektik. Çizgi film kahramanı 'pikachuya' çok benziyordu. Çocuklarımız zaten pikachu diyor. Küçük kanguru diyen de var Arap tavşanı diyende var ama bence en çok pikachuya benziyor. yanımızdan kanguru gibi zıplayarak uzaklaştı" dedi.
Hayvanı gören Fırat Benek ise "Serdar Bulut'un misafiri olarak yayalaya gitmiştik. Akşam geziyorduk hayvanı fark ettik. Feneri gözüne tuttuğumuzda durdu, ilk önce tavşan zannettik çünkü gece tavşanın gözüne fener tutunca duruyor. Sonradan haberlerde gördük nesli tükenmekte olan Arap tavşanıymış" diye konuştu.
Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu’nun yayla ve steplerinde görülüyor. Arap ülkelerinde özellikle Suriye’de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı bulunmuyor. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında IUCN’nin kırmızı listesinde yer alıyor. (AB-YRT
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