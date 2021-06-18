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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Uludağ’ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk

Uludağ’ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk

Uludağ'ın zirvesine yürüyen dağcıların görüntüsü

Sekte Dumanlı Kuyular Bahar Havası Tehlikeli Yolculuk 

-Uludağ puslu ve dumanlı zirve ve yaylaların drone görüntüsü
-Uludağda bilinmeyen mağaranın görüntüsü
-Karda dağcıların zorlu tırmanışı ve kayarak inişleri

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Bursalı dağcılardan Uludağ’ın 2543 metre yüksekteki zirvesinde zorlu tırmanış BURSA

- Bursalı bir grup dağcı, sisle kaplı Uludağ’ın 2543 metre yüksekliğindeki zirvesine zorlu tırmanış gerçekleştirdi. Uludağ’ın zirvesinde daha önce hiç gidilmeyen yerleri gezen dağcıların erimeyen kar kuyuları ile mağaralarda yaptığı tehlikeli yolculuk nefesleri kesti. Uludağ’ın sisle kaplı zirve görüntüleri film sahnelerini aratmadı. Kış turizminin merkezi Uludağ, kış aylarında olduğu kadar yaz aylarında da hareketli. Karların erimesi ve tabiatın canlanması ile birlikte dağın alçak kesimlerinde bahar havası yaşanırken, 2543 metre yükseklikteki zirve ve beraberindeki yüksek tepelerde kar kütleleri hâlen erimedi. Uludağ’ın zirvesinde çok az kişinin bildiği kar kuyuları ile içlerinde bulunan delikleri Bursalı dağcılar yerinde görüntüledi. Uludağ kuzey yüzünün en doğusunda bulunan Balabancık yaylasında kamp yapan Bursalı dağcılar, daha sonra zirveye zorlu tırmanış gerçekleştirdi. Kuzuyatağı tepe ile kar kuyularını ve içinde bulunan delikleri gezip görüntüleyen dağcılar, Uludağ sırt hattındaki yürüyüşlerini de havadan görüntüledi. Bölge ile ilgili bilgi veren Bursalı tecrübeli dağcı İsmet Şentürk,"Uludağ sırt hattının en doğusunda pek fazla bilinmeyen farklı bir arazi yapısı var. Bölgede yaptığımız yürüyüş sırasında Kuzuyatağı tepede bulunan mağaranın bir bölümünü gezdik. Mağara içinde dikit ve sarkıtların tahrip edilmiş olduğunu görünce şok olduk. Yüz binlerce yılda meydana gelen bu doğal oluşumlar neden ve niçin kırılır anlaşılır gibi değil" dedi.

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