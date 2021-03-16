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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

KAR YAĞIŞI GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

Yağmurlu Kar Kalınlığı Hava Durumu Bild Kar Yağışı 


- Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunu açıkladı.
Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 13 dereceyi göstermesi beklenirken, Uludağ’da kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa'da yağmurlu, sıcaklığın ise en yüksek 13, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Uludağ'da bugün başlayan ve cuma gününe kadar devam etmesi beklenen kar yağışı etkisini sürdürürken, sıcaklığın en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 3 derece olması tahmin ediliyor. Kar kalınlığı ise kar kalınlığı 98 santimetreye bildirildi.

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