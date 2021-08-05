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Uludağ’da helikopterli denetimler sıklaştırıldı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ’da helikopterli denetimler sıklaştırıldı

Uludağ’da helikopterli denetimler sıklaştırıldı

uludağ drone görüntüsü

Orman Yangınları Jandarma Yangın Ziyaretçiler Helikopter 

-helikopter içinden detaylar
-helikopterden asker ve polis detayı
-yerden yapılan denetimlerden detaylar
-uludağ genel görüntü
-helikopter görüntüsü

( BURSA )- Jandarma ve Milli Parklar Uludağ’da tam teyakkuzda BURSA

- Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından Bursa'da orman yangınlarını önlemek için havadan ve karadan denetimler sıkılaştırıldı. Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ile gün boyu Uludağ Milli Parkı başta olmak üzere Bursa genelinde aralıksız gerçekleştirilen uçuşlara Milli Parklar, Polis Özel Harekât, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de eşlik ediyor. Sıkı denetimler kapsamında Uludağ Milli Parkı girişinde jandarma bütün araçları tek tek durdurarak kontrol sağlarken, Milli Parklar personeli de Uludağ Milli Parkında ziyaretçilerin uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirmeler yaptı. Uludağ Milli Parkı içerisinde piknik yapmaya izin verilen sahalarda da denetimlerini sürdüren Jandarma ve Milli Parklar personeli, kurallara riayet etmeleri hususunda ziyaretçileri uyardı. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile Uludağ Milli Parkında günübirlik kullanım ve kamp alanlarında sürekli denetim uçuşları gerçekleştiriyor. İkazlara rağmen belirlenen kurallara riayet etmeyen vatandaşlara ise jandarma ve Uludağ Milli Parkı personelince cezaî müeyyide uygulandı. (SD-MŞ)
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