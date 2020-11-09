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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Uludağ’da hazan güzelliği

Uludağ’da hazan güzelliği

Teleferik içinden görüntüler

( BURSA ) -- 22 dakikada sarı ve yeşilin muhteşem buluşmasına yolculuk BURSA

Güzergah Kış Turizmi Ziyaretçiler Teleferik Karaağaç 


- Dünyanın tek halatlı en uzun hatlarından birine sahip olan ve Bursa’dan Uludağ’a alternatif ulaşım sağlayan teleferikle yolculuk, sonbaharda yolcularına renk cümbüşü sunuyor. Türkiye’nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, beyaz örtüye alışkın olan ziyaretçiler, bugünlerde teleferikle sarı ve yeşilin tonları arasında yolculuk edebiliyor. Yolcularını Teferrüç Mahallesi’ndeki ana istasyondan Uludağ’ın sırtlarındaki bin 231 metre Kadıyayla, bin 635 metre rakımlı Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkine ulaştıran teleferik, güzergah boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerine bugünlerde seyir zevki yüksek yolculuğa çağırıyor. Yaz sezonunu, büyük çoğunluğunu Arap turistlerin oluşturduğu tatilcilerin yoğun ilgisiyle kapatan teleferik, sonbahar tutkunlarını kayın, kestane, gürgen, meşe ve karaağaç gibi ağaçların sararan yaprakları ile çam ve köknar gibi iğne yapraklı türlerin yeşil tonları arasındaki renk cümbüşü içinde geziye çıkarıyor. Ziyaretçiler, yolculuğun ardından piknik yapmak için de Sarıalan İstasyonu’nda inerek doğanın tadını çıkarabiliyor. Yaprakların ekim ayı itibarıyla sararmaya başladığı Uludağ’da , teleferik güzergahı boyunca sarı ile yeşil arasında her tonu bulmam mümkün. Renk cümbüşüne beyaz sis bulutlarının da eşlik etmesiyle birlikte ortaya seyrine doyum olmayan bir görüntü çıkıyor. (UGR-İHS)
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