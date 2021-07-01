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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı

Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı

AYININ ÇÖP KONTEYNERİNİ KURCALAMASI

Köpek Kamera Çöp Konteyneri Sokak Lambası Altın 

-KÖPEĞİN HAVLAMASI
-VATANDAŞLARIN KENDİ ARALARINDA KONUŞMASI
-GEÇTİĞİMİZ GÜN ÇEKİLEN AYININ KONTEYNERİ IŞIĞIN ALTINA TAŞIMASI (ARŞİV)

( BURSA )- Uludağ'da ayı ailesi çöp konteynerini kaptırmamak için büyük çaba sarf etti BURSA

- Uludağ’da yavrularıyla birlikte sürekli yerleşime gelip çöp konteynerlerini deviren ve yiyecek arayan anne ayı bu sefer de bir köpekle renkli görüntüler oluşturdu. Anne ayının çöp konteynerini köpeğe kaptırmamak için büyük çaba sarf etmesi kameralara saniye saniye yansıdı.Uludağ'da aç kalan ayılar, vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktıkları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor. Her geçen gün farklı görüntülerin ortaya çıktığı Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı, yine çöp konteynerinden yiyecek aramaya koyuldu. Bölgede bulunan köpeklerin de gelmesiyle çöp konteynerini sahiplenen ayı, köpeğin yaklaşmasına izin vermedi. Vatandaşların saniye saniye çektiği görüntülerde, bir çocuğun ayıya zarar gelmesinden korkması dikkat çekti. Ayının yanlarına gelmesini isteyen çocuklar, ona bakabileceklerini söyleyerek herkesi güldürdü.Çöp konteynerinin başından hiç ayrılmayan ayı, köpeğin aralıksız havlamasına aldırış etmedi. Bir ara kendine iyice yaklaşan köpeğin üzerine yürüyen ayı, onu korkutmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde de anne ayı ve iki yavrusunun karanlıkta kalan çöp konteynırını sokak lambasının altına taşımaları ve devirmeleri vatandaşlar tarafından kaydedilmişti.
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