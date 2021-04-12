Ulu Cami'ye asılan 'Şifa Ayı Ramazan' mahyası geceyi aydınlattı



- İslamiyetin en büyük mabedleri arasında sayılan 622 yıllık Bursa Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası, geceyi aydınlattı. Ulu Cami'nin devasa minareleri arasına Kovid-19 salgını sebebiyle bu Ramazan ayında sağlığa vurgu yapan "Şifa Ayı Ramazan" mesajı drone ile havadan görüntülendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Bursa'ya geçtiğimiz gün Bursa’ya geldi. Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa'ya getirilen "Şifa Ayı Ramazan" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. 4 saatlik uğraş sonucu asılan mahya, yatsı namazıyla birlikte ışıklandı. Bursa’nın bir çok bölgesinden görülebilen mahya, adeta geceyi aydınlattı. Mest eden mahya görüntüsü, drone ile havadan görüntülendi.



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