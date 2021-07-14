Tuz Gölü’ndeki ölü flamingolar incelemeye alındı

-Ölü flamingolar yeni drone görüntüleri ve aktüel görüntüler

-Tuz Gölü’nde yetkililer inceleme drone görüntüleri ve aktüel görüntüler

-Doğa fotoğrafçısı Öztürk Röp.

-Ölü flamingoların incelemesi

-Ölü flamingoların poşetlenmesi

-Geniş detay görüntüler



( KONYA -DRONE) KONYA



- Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü’nün Konya İli Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi sınırlarında bulunan flamingoları ölüm vakaları yetkilileri harekete geçirdi. Birçok kurumdan gelen yetkililer Tuz Gölü’nde ve ölen flamingolar üzerinde incelemeler yapıyor. Tuz Gölü’nde yaşanan flamingo ölümleri yetkilileri harekete geçirdi. Tuz Gölüne gelen ekipler bölgedeki ölü flamingolardan örnekler aldı. Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içerisinde bulunan Tuz Gölü’nün Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi sınırlarına her sene kuluçka için gelen ve yetişkinlik dönemine kadar burada kalan flamingoların bu sene sayılarının hızlı bir şekilde düşmesi ve çok sayıda ölümün gerçekleşmesi yetkililerce araştırılacak. Bölgeye; jandarma ekipleri, Konya Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri geldi. Ölen flamingolardan örnekler alan yetkililer, ölüm sebeplerinin araştırılması için ölü flamingoları laboratuvara götürmek üzere poşetledi. Bir diğer yandan Tuz Gölü’nde normalinden daha fazla suyun çekildiği gözlenirken, son yıllarda yaşanan kuraklığın yanında dışsal faktörlerin olup olmadığı da araştırılıyor. Ekiplerle birlikte bölgede incelemeye katılan doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Öztürk, “Şu anda Cihanbeyli ilçesinin Gölyazı sınırlarında bulunan Tuz Gölü’ndeyiz. DSİ’den Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıktan birçok kurum bölgeye gelerek inceleme başlattılar. Buradaki ölen flamingoların bazılarını poşetler içerisine alarak, laboratuvarlarda incelenmek üzere götürdüler. İnşallah bundan sonraki senelerde, bu tabloyla bir daha karşılaşmayız. Flamingo popülasyonunda bir azalmaya gitmez” dedi.

Bakanlık ve kurum yetkilileri yaklaşık 20 kilometrelik Tuz Gölü havzasında incelemelerine devam ediyor. (MEÖ-YC-AH-

