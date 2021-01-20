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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye’ye örnek olacak proje

Türkiye’ye örnek olacak proje

Gaziantep Yediemin Otopark İşletmecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Yeter, ile röportaj

Kooperatif Yaz Mevsimi 

-otoparktan detay
-genel detaylar

( GAZİANTEP )- Yediemin otoparkları şehir dışında tek yerde toplanıyor GAZİANTEP

- Gaziantep’te bulunan Yediemin otoparklarının tamamı şehir dışında tek bir yerde toplanacak. Gaziantep Yediemin Otopark İşletmecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Yeter, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Yediemin otoparklarının tamamının şehir dışına taşınacağını belirten Yeter, şehirde bulunan görüntü kirliğinin son bulacağını vurguladı. “Şehri merkezi ve çevresindeki görüntü kirliliği son bulacak” Şehrin merkezi ve çevresindeki görüntü kirliliğinin son bulacağını belirten Gaziantep Yediemin Otopark İşletmecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Yeter, “Gaziantep’imizin kanayan yarası Yediemin otoparklarla ilgili bir kooperatif kurduk. Bu kooperatifin kurulmasında emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e Osman Toprak ve Şoförler Odası Başkanı Ünal Akdoğan’a çok teşekkür ederim. Şehir merkezi ve çevresinde çok kötü görüntü kirliliği oluşturan ve tehlike arz eden bir konuydu. Yediemin otoparklarda bekleyen bu araçlar yaz mevsiminde içinde bulunan yakıtlar tehlike saçıyordu. Bu projeyle bunun önüne geçeceğiz” dedi.
“Bütün otoparklar tek yerde olacak” Bütün otoparkların tek bir yerde toplanacağını ifade eden Yeter, “Şehrin dışında Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle bir alan oluşturduk. Ve bütün otoparkları o alanda toplayacağız. İlk etapta yaklaşık 100 dönüm bir alan hazırlıyoruz. İhtiyaç olması durumunda bunu genişleteceğiz. Yaklaşık 2 aya kadar temelini atacağız. Kısa sürede bu projeyi bitirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
“Türkiye’ye örnek olacak proje” Bu projenin Türkiye’de ilk defa uygulandığının altını çizen Yeter, “Bu Türkiye’de ilk olacak bir projedir. Örnek teşkil edecek. Bütün şehirlerde olmasını arzu ediyoruz. Otoparkların şehrin içinde olması hem otoparkçılar hem de vatandaşlar için kötü bir durumdur. Artık vatandaşlarımız aradığı aracı tek yerde arayacak otopark otopark gezmek zorunda kalmayacak” diye konuştu.
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