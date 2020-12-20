Türkiye'nin Maldivleri için revizyon

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( BURDUR )- Salda Gölü'nün doğal yapısının korunması için ziyaretçi kullanım alanları 500 metre geri çekildi BURDUR



- Türkiye’nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü projesinde revizyon gerçekleştirildi.

Salda Gölü etrafında yapılacak uygulamalarda doğal dokuya zarar verilmemesi için ziyaretçi kullanım alanları yaklaşık 500 metre geriye çekilirken, geçici kafeterya birimlerinin de kaldırılacağı öğrenildi.Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü koruma çalışmaları son hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçen yıl mart ayında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilen Salda Gölü'nün kenarına Burdur Valiliği tarafından ahşap malzemelerden dinlenme yerleri yapılıp, günübirlik ziyaretçilerin kullanıma sunulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çevre ve Tabiat Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi'nde revizyon gerçekleştirildi.

Salda Gölü etrafında yapılacak uygulamalarda doğal dokuya zarar verilmemesi için ziyaretçi kullanım alanları yaklaşık 500 metre geriye çekildi. Burdur Valiliği'nden yapılan geçici kafeterya birimlerinin kaldırılacağı öğrenildi.Ahşap bariyerin daha gerisine tek katlı, ahşap ve takılıp sökülebilir malzemeden temelsiz ve zeminden yüksekte birimler yerleştirilmeye başlandığı görüldü.





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