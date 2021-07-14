Türkiye’nin ilk çift yüzlü kedisi gönülleri fethetti

-Kedi ve çocukların görüntüsü

-Kediyi cep telefonu ile çeken tatilciden ve kediden görüntü

-Yemek yiyen kediden görüntü

-Kediden detay görüntü

-Çocuğun kediyi tutarken görüntüsü

-Kedinin yüzünden görüntü

-Tatilcilerin kediyi severken detay görüntüsü

-Kedinin yürürken görüntüsü

-Tatilcilerle ile röportaj

-Kedinin annesi ile görüntüsü

-Namık Kemal Biçer ile röportaj

-Kediyi cep telefonu ile çeken tatilciden görüntü ve röportaj



( MERSİN -ÖZEL)- Mersin'de "Antikor" isimli kedi internetin yeni gözdesi oldu- Kimera cinsi 2 aylık kedi, nadir görülen bir genetik mutasyondan dolayı yüzünün yarısı siyah diğer yarısı sarı renkte doğdu MERSİN



- Mersin’in Gülnar ilçesinde çift yüzlü “Antikor” isimli yavru kedi internetin yeni gözdesi oldu. Kimera cinsi 2 aylık kedinin, nadir görülen bir genetik mutasyondan dolayı yüzünün yarısı siyah diğer yarısı sarı renkte doğdu. Antikor’u görenler cep telefonuna sarıldı.Büyükeceli Mahallesi'ndeki kedinin sahibi Namık Kemal Biçer yaptığı araştırmada, İspanya, İtalya ve Amerika’da kimera kedisinden birer tane olduğunu, bu kedilerin 1 milyon 200 bin fanı bulunduğunu belirterek, “Bunun adı 'Antikor' annesinin adı ise 'Pofidik', geçen kış annesini bir tatilci bırakıp gitmiş, ben de annesine sahip çıktım. Doğum sırasında annesine bir özel otel odası ayarladım. 5 yavru doğurdu. Bir tanesini kaybettik. Üç yavrusu büyüdü. Yavrular 1 kiloya geldiklerinde bu kedimiz daha 250 gramdı. Annesi bunu emzirmedi. Doğal olarak yedirdim. Aşılarını yaptırdım. Bu kediyi internette paylaşınca bu hemen arayanlar oldu. Bunun kimera kedisi olduğunu mitolojide 'iki surat' olarak geçtiğini ve bu olayın 100 milyonda bir olduğunu öğrendim. Kimera veya kimerizm genetik olarak 100 milyonda bir rastlanan farklı iki tür hücreden meydana gelen canlılara denir. Anne karnında ikiz dünyaya gelmesi gerekirken ikiz döllenmiş yumurta ya da embriyolar anne karnında birleşip tek bir fetüs haline gelirse buna kimer deniyor. Yani ben öyle şanslıyım ki şu an kedim 100 milyonda bir olan kimer kedisi doğurdu. Adını da 'Antikor' koydum. Sosyal medyada paylaşınca bana kedimi çok büyük rakamlara satmamı istediler. Ama ben kedimi satmayacağım. Antikor’la yaşamaya devam edeceğim” dedi.

Antikor isimli kediyi gören Büyükeceli Mahallesi'ndeki tatilciler cep telefonlarına sarılarak kedinin görüntüsünü almak için birbirleriyle yarıştılar. Tatilciler hayatlarında böyle bir kediyi görmediklerini ve kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirttiler.

